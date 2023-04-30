Прятать теплые вещи пока рано: синоптик удивила прогнозом погоды на май
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Синоптик не порадовала прогнозом на первую неделю мая
Весенняя погода не радует украинцев и судя по прогнозам такое расположение дел перекинется и на май. Да так, что он начнется прямо с заморозков.
Об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.
По её словам май в Украине начнется с заморозков и в ближайшую ночь они доберутся до западных и северных регионов.
"Дойдут до Винницкой области, а вот северную Сумщину могут разве что попугать — здесь меньшая вероятность", — говорит синоптик.
На остальной территории Украины ночью +3+8 градусов, днем +11+15 градусов, в Закарпатье и Одесской области +15+20 градусов.
1 мая дожди пройдут на Левобережье Украины, остальная территория — в сухой погоде.
"Ветер будет северным направлений, порывистый, некомфортный", — добавляет Диденко.
Ночью 1 мая в Киеве, по прогнозу Диденко, ожидается около +3+5 градусов, местами заморозки, днем около +14 градусов.
"Самые теплые дни – вторник, среда, планируйте что-то хорошее 4-5 мая на севере и западе ожидается похолодание. В следующие выходные будет холодно, однако на востоке и юге — удержится теплая погода, до +15+20 градусов", — прогнозирует она.
Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик рассказал, когда придет летнее тепло.