Прятать теплые вещи пока рано: синоптик удивила прогнозом погоды на май

Синоптик не порадовала прогнозом на первую неделю мая

Весенняя погода не радует украинцев и судя по прогнозам такое расположение дел перекинется и на май. Да так, что он начнется прямо с заморозков.

Об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.

По её словам май в Украине начнется с заморозков и в ближайшую ночь они доберутся до западных и северных регионов.

"Дойдут до Винницкой области, а вот северную Сумщину могут разве что попугать — здесь меньшая вероятность", — говорит синоптик.

На остальной территории Украины ночью +3+8 градусов, днем ​​+11+15 градусов, в Закарпатье и Одесской области +15+20 градусов.

1 мая дожди пройдут на Левобережье Украины, остальная территория — в сухой погоде.

"Ветер будет северным направлений, порывистый, некомфортный", — добавляет Диденко.

Ночью 1 мая в Киеве, по прогнозу Диденко, ожидается около +3+5 градусов, местами заморозки, днем ​​около +14 градусов.

"Самые теплые дни – вторник, среда, планируйте что-то хорошее 4-5 мая на севере и западе ожидается похолодание. В следующие выходные будет холодно, однако на востоке и юге — удержится теплая погода, до +15+20 градусов", — прогнозирует она.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик рассказал, когда придет летнее тепло.