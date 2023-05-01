"Цього не дозволяла собі жодна держава": в Індії дуже образилися на Міноборони України

Гумор Міноборони оцінили не всі

Після масштабної пожежі на нафтобазі в окупованому Криму, в Міноборони України вирішили пожартувати з росіян і опублікували карикатуру в Twitter. Однак такий гумор не припав до смаку декому в Індії, адже в зображенні використовувалася індійська богиня.

Річ у тім, що після потужної "бавовни" у Севастополі над містом піднявся гігантський стовп диму. У Міноборони України, мабуть вирішили пожартувати з росіян і опублікували карикатуру, де індійська богиня Калі, яка з’являється в міфології як знищувач демонів, зображена в позі відомої фотографії Мерилін Монро з спідницею, що розвівається.

Такий гумор оцінили не всі, і в мережі вибухнув справжній скандал. Старший радник Міністерства інформації та радіомовлення Індії Канчан Гупта написав у Twitter, що опублікована Міноборони України карикатура на богиню Калі — "атака на індуїстські почуття у всьому світі".

Крім цього, чиновник згадав про нещодавній візит заступника міністра закордонних справ України Еміни Джапарової в Нью-Делі, де вона заручилася підтримкою Індії.

"За цією підробкою ховається справжнє обличчя уряду України", — сказав він.

Крім цього, Гупта додав, що Україна нібито вже давно займає "антиіндійську позицію". За приклад він навів голосування в ООН за санкції проти країни після ядерних випробувань 1998 року, а також продаж зброї Пакистану.

"Україна продовжує військові угоди з Пакистаном, а тепер знущається з богині Калі, що ніколи не робив жодний іноземний уряд/країна", — сказав він.

Варто зазначити, що пост на сторінці Міноборони було видалено.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що скандал із послом Китаю та "російським Кримом" набирає обертів.

Також ми повідомляли про те, що скандал із допуском росіян на Олімпіаду отримав продовження.