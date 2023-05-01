"Этого не позволяло себе ни одно государство": в Индии сильно обиделись на Минобороны Украины
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Юмор Минобороны оценили не все
После масштабного пожара на российской нефтебазе в Минобороны Украины решили подшутить над россиянами и опубликовали карикатуру в Twitter. Однако, такой юмор пришелся не по вкусу некоторым в Индии, ведь в изображении использовалась индийская богиня.
Так, дело в том, что после мощной "бавовны" в Севастополе над городом поднялся гигантский столб дыма. В Минобороны Украины, видимо решили подшутить над россиянами и опубликовали карикатуру, где индийская богиня Кали, которая появляется в мифологии как уничтожитель демонов, изображена в позе известной фотографии Мерилин Монро с развевающейся юбкой.
Юмор такой оценили не все и в сети разразился настоящий скандал. Старший советник Министерства информации и радиовещания Индии Канчан Гупта написал в Twitter, что опубликованная Минобороны Украины карикатура на богиню Кали — "атака на индуистские чувства во всем мире".
Помимо этого, чиновник вспомнил о недавнем визите заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой в Нью-Дели, где она заручилась поддержкой Индии.
"За этой подделкой скрывается истинное лицо правительства Украины", — сказал он.
Кроме этого Гупта добавил, что Украина якобы уже давно занимает "антииндийскую позицию" В пример он привел, голосование в ООН за санкции против страны после ядерных испытаний 1998 года, а также продажу оружия Пакистану.
"Украина продолжает военные сделки с Пакистаном, а теперь издевается над богиней Кали, что никогда не делало ни одно иностранное правительство/страна", — говорин он.
Стоит отметить, что в настоящее время пост на странице Минобороны был удален.
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