"Це життєво необхідно": Україна звернулася до Японії з важливим проханням

Хоча Японія тримає нейтралітет, Україна все ж таки зробила важливе прохання до країни

Україна просить Японію поставити обладнання для глушіння російських безпілотних літальних апаратів, які росіяни використовують для атак українських міст. Це, своєю чергою, дозволить нашим військовим покращити захист громадянської інфраструктури.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив в інтерв’ю японському агентству Kyodo News.

Він підкреслив, що розуміє нейтралітет Японії в тих сферах, де пацифістська конституція країни не дозволяє їй постачати зброю.

"Але ви дуже, дуже сучасна країна із засобами радіоелектронної боротьби. Нам це життєво необхідно", — сказав Резніков, попросивши Японію надати обладнання, яке могло б глушити російські безпілотники й не давало їм атакувати цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у березні до України з раптовим візитом приїжджав прем’єр-міністр Японії Кісіда Фуміо. Він прибув до нашої країни для переговорів із Володимиром Зеленським, після чого вручив українському лідеру подарунок у вигляді сувеніра Шамоджі перемоги. Також Кісіда відвідав зруйновану окупантами Бучу, де був вкрай шокований усім побаченим. Прем’єр-міністр заявив, що Японія докладатиме величезних зусиль для відновлення миру в Україні.