"Троянський верблюд": українська розвідка провела унікальну спецоперацію у Судані (відео)

Проводити операцію в Судані було тяжко, але наші розвідники впоралися

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) провело унікальну рятувальну спецоперацію в охопленому військовим переворотом Судані.

Подробиці операції розповіли розвідники у інтерв’ю ТСН.

Розвідники розповіли, що після того, як африканська держава поринула в хаос зі стріляниною, артилерійськими дуелями та застосуванням авіації прямо в містах, у тому числі і в Хартумі, багато іноземців опинилися в центрі бойових дій без можливості виїхати з країни. Серед них були й українці, які опинилися посеред країни, що воює, на іншому континенті.

"Більшість українців працювали тут в авіаційній галузі. Ця обставина значно підвищувала ризики: аеропорт одразу перетворився на поле бою , де наші громадяни залишилися заблокованими без їжі та води", — розповіли в ГУР.

Україна ухвалила рішення діяти — це послужило початком операції "Троянський верблюд". Бійці головного управління розвідки отримали завдання в Африці – витягти українців із охопленої боями столиці Судану.

Зазначається, що ГУР вже має вдалий досвід таких спецоперацій. Так, наприклад, наші спецназівці блискуче впоралися з евакуацією українців з Афганістану, коли 2021-го його захопили таліби. Проте проводити операцію в Судані було набагато важче, адже в країні немає захищеної авіабази США, з якої можна було б робити рейди для звільнення українців.

"Діювала група спецназу в кількості менше 10 осіб, порівнюючи з рятувальними операціями США, які задіяли гелікоптери, бронетехніку, спецназ. Французів, катарців, саудитів. У саудитів навіть ракетний крейсер стояв біля порту Судану. Ми діяли самостійно без бронетехніки, тому що у регіоні їх у нас просто немає. Усі наші сили задіяні на фронті", — кажуть розвідники.

За таких мінімальних можливостей провести подібну операцію майже нереально, але наша розвідка задіяла місцеві зв’язки, добре спланувала план звільнення та відходу та розпочала операцію, скориставшись оголошеним перемир’ям між сторонами.

"Місія ускладнювалася географічним розташуванням Хартума. Місто в самому центрі Судану. Нашим військовим потрібно було проходити районами, які регулярно переходять від однієї воюючої сторони до іншої. Також операцію ускладнювала відсутність зв’язку з нашими громадянами. ГУР як ніхто розумів з ким має справу, але наші спецназівці змогли евакуювати з Судану більше ста українців, а також громадян Грузії, Канади та Перу. Серед евакуйованих 12 дітей. — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український пасажирський літак, знищений у Судані, показали із космосу.