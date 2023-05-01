Українців закликали не купувати віскі відомого бренду: причина не в якості

Компанія заявила, що ухвалила рішення про повернення на російський ринок

Українців закликали не купувати продукцію відомого бренду, який виготовляє алкогольні напої. Все тому, що його керівництво вирішило приєднатися до компаній, які продовжують заробляти в країні-агресорці.

Про це повідомляє видання RTE з посиланням на заяву посла України в Ірландії Лариса Герасько.

Чиновниця звинуватила виробників ірландського віскі Jameson у фінансуванні російської агресії в Україні через те, що ті продовжують торгувати в росії. Її заява була зроблена після того, як компанія повідомила, що прийняла рішення про повернення на російський ринок, щоб захистити свої місцеві команди, їх кошти до існування та благополуччя їхніх сімей.

"З одного боку, ця компанія хоче захистити кількох співробітників, але росія щодня вбиває десятки тисяч українців. Ми платимо найвищу ціну — людське життя, і закликаємо всі компанії припинити будь-які торговельні відносини з державою-агресором, державою-терористом", — наголошує дипломат.

Герасько також каже, що більше не купуватиме продуктів Jameson, і закликала паби, ресторани та їхніх клієнтів ухвалити аналогічне рішення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому частина міжнародних компаній не поспішають виходити з росії.

Також ми повідомляли, що в росію перестали постачати "Віагру".