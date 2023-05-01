Украинцев призвали не покупать виски известного бренда: причина не в качестве
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Компания заявила, что приняла решение о возврате на российский рынок
Украинцев призвали не покупать продукцию известного бренда, который производит алкогольные напитки. Все потому, что его руководство решило присоединится к компаниям, которые продолжают зарабатывать в стране-агрессоре.
Об этом сообщает издание RTE, ссылаясь на заявление посла Украины в Ирландии Лариса Герасько.
Чиновница обвинила производителей ирландского виски Jameson в финансировании российской агрессии в Украине из-за того, что те продолжают торговать в россии. Её заявление последовало после того, как компания сообщила, что приняла решение о возврате на российский рынок, чтобы защитить свои местные команды, их средства к существованию и благополучие их семей.
"С одной стороны, эта компания хочет защитить нескольких сотрудников, но россия ежедневно убивает десятки тысяч украинцев. Мы платим самую высокую цену — человеческую жизнь, и призываем все компании прекратить любые торговые отношения с государством-агрессором, государством-террористом", — подчеркивает дипломат.
Герасько также говорит, что больше не будет покупать продукты Jameson, и призвала пабы, рестораны и их клиентов принять аналогичное решение.
Напомним, ранее мы писали о том, почему часть международных компаний не спешат выходить из россии.
Также мы сообщали, что в россию перестали поставлять "Виагру".