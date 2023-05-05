Росіяни вигадали, як завадити ударам HIMARS: в Україні та США назвали проблему

Росіяни знайшли спосіб, як протидіяти американським РСЗВ HIMARS

Поки в мережі гадають, чи могла система ППО Patriot збити російську гіперзвукову ракету "Кинжал", з’явилася інформація про те, що РСЗВ HIMARS стали частіше промахуватися. Росіяни використовують засоби радіоелектронного придушення, щоб збити GPS-системи наведення на ціль.

Про це повідомляє CNN із посиланням на п’ятьох представників США, Великої Британії та України, які обізнані з цього питання. Попри те, що GPS-сигнали ракет HIMARS росія намагається глушити, американська РСЗВ все ще може вражати цілі.

Однак, як повідомляє українське джерело, останнім часом HIMARS почали дедалі частіше промахуватися, їхня ефективність помітно знизилася. Оператори дронів, які стежать за ураженням цілей, зазначають, що ще в листопаді 2022 року американські РСЗВ найчастіше влучали в ціль. На сьогодні перешкоди російської армії у роботі HIMARS можна назвати значними, кажуть джерела. Це суттєво ускладнює воєнні дії для української сторони.

Українські воїни разом із американськими партнерами зараз працюють над тим, щоб знайти спосіб долати російські перешкоди. Зокрема, способи включають переробку програмного забезпечення системи наведення і самої ракети. Але це не так просто зробити.

"Це стала гра в котики-мишки з пошуку засобів протидії глушенню...Тільки для того, щоб потім росіяни протидіяли цим заходам протидії. І неясно, наскільки стійка ця гра в довгостроковій перспективі", — сказав представник Пентагону.

Раніше "Телеграф" розповідав, що США оголосили новий пакет допомоги Україні на 300 млн доларів. До нього, зокрема, увійшла некерована ракета Hydra 70 малої дальності, яку Україна отримає вперше. Дальність їхнього польоту до 11 км, а вартість однієї такої ракети 2 799 доларів.