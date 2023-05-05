Россияне придумали, как помешать ударам HIMARS: в Украине и США назвали проблему

Россияне нашли способ, как противодействовать американским РСЗО HIMARS

Пока в сети гадают, могла ли система ПВО Patriot сбить российскую гиперзвуковою ракету "Кинжал", появилась информация о том, что РСЗО HIMARS стали чаще промахиваться. Россияне применяют средства радиоэлектронного подавления, чтобы сбить GPS-системы наведения на цель.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пятерых представителей США, Великобритании и Украины, которые осведомлены в этом вопросе. Несмотря на то, что GPS-сигналы ракет HIMARS россия старается глушить, американская РСЗО все еще может поражаться цели.

Однако, как сообщает украинский источник, в последнее время HIMARS стали все чаще промахиваться, их эффективность заметно снизилась. Операторы дронов, которые следят за поражением целей, отмечают, что еще в ноябре 2022 года американские РСЗО чаще попадали в цель. На сегодняшний день помехи российской армии в работе HIMARS можно назвать значительными, говорят источники. Это существенно усложняет военные действия для украинской стороны.

Украинские воины вместе с американскими партнерами сейчас работают над тем, чтобы найти способ обходить российские помехи. В частности, способы включают в себя переработку программного обеспечения системы наведения и самой ракеты. Но это не так просто сделать.

"Это постоянная игра в кошки-мышки по поиску средств противодействия глушению…Только для того, чтобы затем русские противодействовали этим мерам противодействия. И неясно, насколько устойчива эта игра в долгосрочной перспективе", — сказал представитель Пентагона.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что США объявили новый пакет помощи Украине на 300 млн долларов. В него, в том числе, вошла неуправляемые ракеты Hydra 70 малой дальности, которые Украина получит впервые. Дальность их полета до 11 км, а стоимость одной такой ракеты 2 799 долларов.