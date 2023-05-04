В Днепре растет уровень воды: оккупанты выдумали новую страшилку и сами же паникуют

Оккупанты боятся, что Украина затопит левый берег перед контрнаступлением

Российские солдаты в оккупированных регионах жалуются на то, что в Днепре резко повысился уровень воды и опасаются затопления, которое было в Украине в середине апреля. Пропагандисты предполагают, что Украина намеренно повышает уровень воды в реке перед контрнаступлением.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала пропагандистка ольга курлаева. По ее словам, уровень воды в Каховском водохранилище в Запорожской области поднялся на 17 м и почти достиг критической отметки.

Из-за этого под угрозой разрушения дамба в Каменке-Днепровской (Запорожская область), а под угрозой затопления несколько десятков сел в регионе. Также из-за повышенного уровня воды могут возникнуть проблемы в работе ЗАЭС в Энергодаре.

Пропагандистка заявила, что Украина открыла шлюзы в Днепре и Запорожье, чтобы сбрасывать лишнюю воду из-за обильных осадков. А в оккупированной Новой Каховке на ГЭС нет такой возможности — из-за обстрелов станция повреждена.

"Одна из задвижек вышла из строя после прямого попадания Хаймарса. Еще три не работают, из-за обстрелов не функционируют краны-подъемники. Ремонтировать их невозможно, на правом берегу — украинские снайперы", — написала она в своем Telegram-канале и опубликовала видео с якобы Каховской ГЭС.

Также она опубликовала кадры из Запорожской области, где в Каховском водохранилище также поднялся уровень воды. Под угрозой затопления, по ее словам, населенные пункты Водяное, Энергодар и дамба в Каменке-Днепровской.

"Вода в этой части водохранилища стремительно прибывает и превысила критический уровень. Раньше сброс регулировался на Каховской ГЭС, сейчас это сделать затруднительно из-за разбомбленных задвижек. Можно было бы направить излишки воды в Каховский магистральный канал, он питает Запорожскую область, но ВСУ буквально разбомбили насосную станцию и трубопроводы", — жалуется российская пропагандистка.

Она добавила, что под угрозой затопления может оказаться и Никополь. В подтверждение своих слов она опубликовала кадры из Водяного, сделанные в феврале и сегодня. На них видно, что в воде оказались деревья и часть пляжа, которая ранее была сухой.

Российские военкоры предполагают, что таким образом Украина готовится к контрнаступлению. Левый берег, который сейчас оккупирован, находится ниже и если его затопить, то береговые укрепления и минные заграждения оккупантов смоет потоком воды. Однако это может и существенно усложнить контрнаступление. Если ВСУ придется форсировать Днепр, то из-за разлива водохранилища эта задача будет сложной.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ тренируются форсировать Днепр на боевых байдарках. По информации западных СМИ, в Херсонской области на левом берегу таким образом уже удалось освободить село Дачи и еще несколько населенных пунктов.