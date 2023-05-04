У Дніпрі зростає рівень води: окупанти вигадали нову страшилку і самі ж панікують

Окупанти бояться, що Україна затопить лівий берег перед контрнаступом

Російські солдати в окупованих регіонах скаржаться на те, що у Дніпрі різко підвищився рівень води та побоюються затоплення, яке було в Україні в середині квітня. Пропагандисти припускають, що Україна спеціально підвищує рівень води у річці перед контрнаступом.

Про це у своєму Telegram-каналі розповіла пропагандистка ольга курлаєва. За її словами, рівень води в Каховському водосховищі в Запорізькій області піднявся на 17 м і майже досяг критичної позначки.

Через це під загрозою руйнування греблі у Кам’янці-Дніпровській (Запорізька область), а під загрозою затоплення кілька десятків сіл у регіоні. Також через підвищений рівень води можуть виникнути проблеми у роботі ЗАЕС в Енергодарі.

Пропагандистка заявила, що Україна відкрила шлюзи у Дніпрі та Запоріжжі, щоб скидати зайву воду через сильні опади. А в окупованій Новій Каховці на ГЕС немає такої можливості — через обстріл станцію пошкоджено.

"Одна із засувок вийшла з ладу після прямого влучення Хаймарса. Ще три не працюють, через обстріл не функціонують крани-підйомники. Ремонтувати їх неможливо, на правому березі — українські снайпери", — написала вона у своєму Telegram-каналі і опублікувала відео з нібито Каховською ГЕС.

Також вона опублікувала кадри із Запорізької області, де у Каховському водосховищі також піднявся рівень води. Під загрозою затоплення, за її словами, населені пункти Водяне, Енергодар та гребля у Кам’янці-Дніпровській.

"Вода в цій частині водосховища стрімко прибуває і перевищила критичний рівень. Раніше скидання регулювалося на Каховській ГЕС, зараз це важко зробити через розбомблені засувки. Можна було б направити надлишки води в Каховський магістральний канал, він живить Запорізьку область, але ЗСУ буквально розбили насосну станцію та трубопроводи", — скаржиться російська пропагандистка.

Вона додала, що під загрозою затоплення може опинитися й Нікополь. На підтвердження своїх слів вона опублікувала кадри з Водяного, зроблені у лютому та сьогодні. На них видно, що у воді опинилися дерева та частина пляжу, яка раніше була сухою.

Російські воїнкори припускають, що таким чином Україна готується до контрнаступу. Лівий берег, який зараз окупований, знаходиться нижче і якщо його затопити, то берегові укріплення та мінні загородження окупантів змиє потоком води. Однак це може і суттєво ускладнити контрнаступ. Якщо ЗСУ доведеться форсувати Дніпро, то через розлив водосховища це завдання буде складним.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ тренуються форсувати Дніпро на бойових байдарках. За інформацією західних ЗМІ, на Херсонщині на лівому березі таким чином вже вдалося звільнити село Дачі та ще кілька населених пунктів.