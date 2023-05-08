У День пам’яті та примирення начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов зробив емоційне звернення до українців та заявив, що росіяни обов’язково дадуть відповідь на все, що зробили на українській землі.

Звернення було опубліковано у Tekegram-каналі ГУР МО.

"А за кожну ракету і бомбу, за кожен зруйнований будинок, за незліченні жертви й страждання дітей і матерів, за кожний злочин, скоєний в Україні, ми помстимося! російська орда захлинеться кров’ю своїх солдатів на нашій українській землі! Бо жодна армія світу не здолає націю, яка має невмирущу волю до життя, незламну силу духу й могутнє, відважне військо!", — сказав він.

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