До перемоги, чи після: в МЗС розповіли, коли краще створювати спецтрибунал для путіна

Спецтрибунал має бути створений якнайшвидше, це ключовий момент

Українські юристи і в МЗС, і в Офісі президента, і інші колеги, які працюють над цим створенням спецтрибуналу по злочинах росії, працюють щоденно, щоб наблизити цей момент.

Про це "Телеграфу" розповів посол з особливих дорученнь в МЗС України Антон Кориневич.

"Ніхто не бажає затягування. Але це дуже серйозне політичне та юридичне питання. З нашого боку ми націлені на те, щоб реалізувати це якомога швидше і ефективніше", — каже Кориневич.

За його словами, не важливо, це станеться до перемоги, чи після, бо спецтрибунал має бути створений якомога швидше..

"Якщо це станеться під час війни — чудово. Якщо війна завершиться ближчим часом і трибунал буде створений вже після цього, я не думаю, що це стане проблемою. Якщо буде політична воля наших партнерів, то можемо хоч завтра його створити. Зараз ми готуємо ґрунт для роботи спецтрибуналу, тому що, як показує міжнародна практика, потрібен певний час, щоб вийти на рішення, яким чином створювати той чи інший судовий орган", — каже Кориневич.

Детальніше читайте на "Телеграфі" в матеріалі "Спецтрибунал зможе швидко підготувати обвинувальні вироки щодо злочинів рф, путіна і Ко — посол МЗС Кориневич".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому без міжнародного трибуналу не обійтися.