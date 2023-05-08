Старовинні мечі та обладунки, діадеми та ікони: у екснардепа знайшли гори скарбів (фото)

У екснардепа було знайдено понад тисячу артефактів

У ексдепутата Влерія Горбатова, якого раніше викрили через зв’язок з "ДНР" та колекціонування крадених старожитностей, знайшли ще одну колекцію стародавніх українських артефактів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Так, під час нових обшуків у колишнього народного обранця та членів його злочинної групи правоохоронцям вдалося знайти ще одну схованку з великою колекцією старовин, які також могли бути вилучені з Музейного фонду України або знайдені під час незаконних розкопок.

Було знайдено понад тисячу артефактів, що належали епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя, які, ймовірно, були викрадені з музеїв тимчасово окупованої території Криму.

Зокрема, було вилучено меч Гунів, декорований золотом та альмандинами. За стилістикою він нагадує відому гунську діадему з Мелітопольського музею, яку викрали російські окупанти.

Також знайдено обладунки 16–19 ст., серед яких шоломи польських гусар, на кшталт Моріон, іранські шоломи, монети періодів від античності до пізнього середньовіччя.

Знайшли правоохоронці й візантійську золоту декоровану емаллю іконку із зображенням архангела Михаїла 11–12 ст., античні та скіфські старожитності, ікони, холодну зброю 14–19 ст., Першої та Другої світових воєн, мечі епохи Великого переселення народів тощо.

Цінні знахідки, як і попередні, наразі передано на відповідальне зберігання до Національного музею історії України. Надалі планується призначення судової-мистецтвознавчої та оціночної експертиз для встановлення культурної цінності об’єктів, їх вартості.

При цьому лише за попередніми оцінками обидві колекції коштують мільйони доларів.

Крім того, під час обшуків також виявлено документи щодо провадження незаконної господарської діяльності на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Донецької області.

За оперативними даними, колишній депутат втік із Києва на окуповані території напередодні повномасштабної російської агресії.

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