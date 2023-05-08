Древние мечи и доспехи, диадемы и иконы: у экс-нардепа нашли горы сокровищ (фото)

У экс-нардепа было найдено более тысячи артефактов

У экс-депутата Влерия Горбатова, которого ранее разоблачили за связи с "ДНР" и коллекционировании краденых древностей, нашли еще одну коллекцию древних украинских артефактов.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Так, во время новых обысков у бывшего народного избранника и членов его преступной группы правоохранителям удалось найти еще один тайник с большой коллекцией древностей, которые также могли быть изъяты из Музейного фонда Украины или найдены во время незаконных раскопок.

Было найдено более тысячи артефактов, принадлежащих эпохам от бронзового века до позднего средневековья, которые, вероятно, были похищены из музеев временно оккупированной территории Крыма.

В частности, был изъят меч Гуннов, декорированный золотом и альмандинами. По стилистике он напоминает известную гуннскую диадему из Мелитопольского музея, которая была похищена русскими оккупантами.

Также найдены доспехи 16–19 вв., среди которых шлемы польских гусар, типа Морион, иранские шлемы, монеты периодов от античности до позднего средневековья.

Нашли правоохранители и византийскую золотую декорированную эмалью иконку с изображением архангела Михаила 11–12 вв., античные и скифские древности, иконы, холодное оружие 14–19 вв., Первой и Второй мировых войн, мечи эпохи Великого переселения.

Ценные находки, как и предыдущие, переданы на ответственное хранение в Национальный музей истории Украины. В дальнейшем планируется назначение судебно-искусствоведческой и оценочной экспертиз для установления культурной ценности объектов, их стоимости.

При этом только по предварительным оценкам обе коллекции стоят миллионы долларов.

Кроме того, в ходе обысков также обнаружены документы по осуществлению незаконной хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Донецкой области.

По оперативным данным, бывший депутат скрылся из Киева на оккупированные территории накануне полномасштабной российской агрессии.

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