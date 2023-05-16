Герой дня. Що вміє легендарна установка Patriot

Західний ЗРК став гейм-ченжером

Київ вже вдруге успішно відбивається від атак гіперзвуковими балістичними ракетами "Кинджал", які називали "невидимими для усіх ППО світу". Після першого збиття російської диво-ракети у ніч на 4 травня з'ясувалося, що те, що раніше здавалося неможливим, вдалося зробити зенітному ракетному комплексу Patriot.

Що саме знищило вже шість "Кинджалів", які летіли на Київ 16 травня, поки не називають. Але існують припущення, що це могли бути ті самі легендарні Patriot.

"Телеграф" розповідає, що відомо про ЗРК, які знищили міф про "невловну зброю росії":

Patriot в Україні

Системи протиракетної оборони Patriot від західних союзників прибули в Україну у квітні 2023 року. Ще в грудні це було лише пунктом у вішлісті нездійсненних мрій Києва, який всіляко проштовхувала Польща. Одну із систем подарували Сполучені Штати, а іншу спільно подарували Німеччина та Нідерланди.

У квітні міністр оборони Резніков анонсував, що небо над Україною стане безпечнішим

За тиждень Командування Повітряних Сил України показало відео з Patriot PAC3 на бойовому чергуванні, який прибув із ракетами для знищення балістичних ракет та літаків. Аналітики Defence Express змогли ідентифікувати на ньому батарею від Німеччини, яку впізнали за шасі MAN та характерному типовому камуфляжу. Командний пункт всередині ракетного комплексу нагадував ледь не космічний корабель: сучасні монітори, повна цифровізація, програмне забезпечення. Це небо і земля, якщо порівнювати з електронно-променевою трубкою в радянських зенітках.

На відео Patriot демонструється з зенітними ракетами для боротьби із повітряними цілями. Це дозволяє йому уражати висотні аеродинамічні об'єкти на дальностях у 150 км. Можливості протиракет MSE дозволяють боротися з балістичними цілями на дальності до 60 км.

Цілий "fire unit" з радаром. З чого складається Patriot

Спочатку він був створений як система протиповітряної оборони (ППО) у 60-х, проте з часом переріс до ураження балістичних та крилатих ракет, літаків. Систему використовують для "точкової оборони": захисту міст чи важливої інфраструктури, високоцінних активів.

MIM-104 Patriot є цілим зенітно-ракетним комплексом або ще "fire unit", який складається з радара, декількох пускових (зазвичай їх 8), командного пункту, машини управління, заряджальних та транспортних машин, а також машини зв'язку.

Його основою є радар AN/MPQ-53 або ще ("Радар стеження із фазованою решіткою для перехоплення цілі"). Слово "Patriot" є абревіатурою від перших літер з цієї назви. В ЗРК використовують передові ракети-перехоплювачі з повітря.

Пускову установку тягне вантажівка, ракету виявляє радар, а командують цим з окремої машини

Будучи американською розробкою, комплекс активно використовується армією США. В Америці MIM-104 Patriot є основою протиповітряної та протиракетної систем держави. Також "Патріоти" на озброєнні мають армії членів НАТО, Саудівської Аравії, Кувейту, Японії, Ізраїлю та Південної Кореї.

Один fire unit складає одну батарею, що є його організаційною структурою, в яку окрім самого ЗРК входять розрахунки ПЗРК або Avenger та підрозділи підтримки експлуатації та обслуговування. Штатна чисельність батареї Patriot — 90-100 осіб. Серед її слабких місць — складність в експлуатації, адже для її роботи треба слідкувати за чисельним штатом, навіть за ремонтною ротою.

Дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Ціна на такий комплекс кусається — одиниця такої зброї коштує близько мільярда доларів, одна ракета до неї — 4 млн (це втричі більше, ніж вартість ракети в NASAMS).

Знищення балістичних ракет: як це працює

Балістична ракета підіймається вгору і звідти майже вертикально, на величезній швидкості атакує ціль. Для боротьби з балістичною ракетою її необхідно повністю знищити у повітрі, пояснює Defence Express. Тому у США розробили Patriot PAC3, де використовується технологія кінетичного перехоплення Hit-to-Kill (одна ракета – одна ціль), така сама використовується й у європейському SAMP/T. Американський виробник стверджує, що Patriot може перехоплювати балістичні ракети на висотах до 20 кілометрів.

Коли необхідно відстежити і знищити повітряну ціль, оператори Patriot займаються наведенням снаряда за допомогою методу "стеження через ракету". Діє це таким чином: ракета, котра перебуває у повітрі, приймає відбитий від цілі сигнал наземної РЛС і ретранслює його по односторонньому каналу зв'язку на командний пост. Завдяки цьому є можливість обробляти дані не лише від рухомого снаряда, а й наземної техніки, завдяки чому наведення відбувається набагато ефективніше.

Збиття балістики над Києвом стало революцією

Експерт Defense Express Іван Киричевський стверджує у своєму Facebook, що якби ті шість "Кинджалів" долетіли до столиці, це міг стати найбільш чорний день для нашої країни. Бо Х-47М2 "Кинжал" небезпечний боєголовкою на 150 кг особливо потужної вибухівки, і високою кінетичною енергією при влучанні. Досі вважалось, що збивати такі ракети зможе лише американський протиракетний комплекс THAAD.

"Схоже, що сьогодні наші зенітники створили справжню революцію у світі ракетного озброєння. Судячи з усього, навіть для самих американців сюрприз є в тому, що "всього лише" Patriot може збити російський "аналоговнєтний" "Кинджал", — пише Киричевський.

Коли журналісти CNN писали про те, що 4 травня 2023 року рашисти начебто намагались поцілити "Кинджалом" в Patriot, то відтворювали зокрема захват військових США тим, як наші зенітники в дуже стислий проміжок змогли відстріляти декілька зенітних ракет, аби таки влучити в російську. Бо у 1991 році під час операції "Буря в пустелі" американські зенітники збивали одну балістичну ракету ворога трьома ракетами PAC-2.

"Іншими словами, США в 2023 році цінують здобутки української ППО на Patriot на порядки краще, аніж здобутки своїх у 1991 році", — пише аналітик.

Після настільки масштабних невдач росіян по гіперзвуку, схоже, свої програми по такому ж виду зброї доведеться переглядати Франції, Китаю та навіть США.

Також "Телеграф" публікував ексклюзивні фото падіння уламків ракети у Київському зоопарку. Минулої ночі уламки знаходили у п'яти районах столиці — Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому.