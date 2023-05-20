Атака російських дронів на Київ: падіння уламків зафіксовано у трьох районах міста

Інформація щодо потерпілих досі не надходила

В ніч на суботу, 20 травня, російський ворог вкотре атакував столицю України, керуючись злочинними вказівками кремлівського диктатора-українофоба.

На жаль, напад не пройшов безслідно: під час атаки рф потужно працювала наша ППО, і уламки путінських БПЛА впали у трьох районах столиці.

Зокрема – у Дніпровському, де спалахнула пожежа на даху одного з будинків.

"Пожежа на даху 9-ти поверхового будинку в одному з ЖК у Дніпровському районі. Всі служби працюють на місці. Інформації про постраждалих наразі не надходило", — розповів мер Віталій Кличко.

Інформацію про пожежу на даху будинку підтвердили в КМВА.

"Усі потрібні служби працюють на місці. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги!", — начальник КМВА Сергій Попко.

Згодом стало відомо, що пожежу площею приблизно 80 квадратних метрів вдалося локалізувати.

Він додав, що інформація щодо потерпілих досі не надходила.

Також чиновник повідомив, що падіння уламків було зафіксовано на кількох вулицях в Дарницькому та Солом'янському районах столиці.

"Інформація по постраждалим і пошкодженням уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги!", закликав начальник КМВА.

Раніше повідомлялося, що минулої ночі, 19 травня, по всій Україні було оголошено повітряну тривогу, і в деяких областях повідомляли про звуки вибухів і роботу ППО. Зокрема, вибух пролунав у Кривому Розі, а також у Львові. Додамо, що у Київській МВА вчора повідомили, що під час тієї нічної атаки "Шахедів" на столицю всі ворожі цілі були збиті ППО, й удари по Києву не були допущені.