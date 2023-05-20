Атака российских дронов на Киев: падение обломков зафиксировано в трех районах города

Информация о пострадавших до сих пор не поступала

В ночь на субботу, 20 мая, российский враг очередной раз атаковал столицу Украины, руководствуясь преступными указаниями кремлевского диктатора-украинофоба.

К сожалению, нападение не прошло бесследно: во время атаки рф мощно работала наша ПВО, и обломки путинских БПЛА упали в трех районах столицы.

В частности – в Днепровском, где вспыхнул пожар на крыше одного из домов.

"Пожар на крыше 9-ти этажного дома в одном из ЖК в Днепровском районе. Все службы работают на месте. Информации о пострадавших пока не поступало", — рассказал мэр Виталий Кличко.

Информацию о пожаре на крыше дома подтвердили в КМВА.

"Все нужные службы работают на месте. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги! ", — написал начальник КМВА Сергей Попко.

Впоследствии стало известно, что пожар площадью около 80 квадратных метров удалось локализовать.

Он добавил, что информация о пострадавших до сих пор не поступала.

Также чиновник сообщил, что падение обломков было зафиксировано на нескольких улицах в Дарницком и Соломенском районах столицы.

"Информация по пострадавшим и повреждениям уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги!", призвал начальник КМВА.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью, 19 мая, по всей Украине была объявлена воздушная тревога, и в некоторых областях сообщали о звуках взрывов и работе ПВО. В частности, взрыв прогремел в Кривом Роге, а также во Львове. Добавим, что в Киевской МВА вчера сообщили, что во время той ночной атаки "Шахедов" на столицу все вражеские цели были сбиты ПВО и удары по Киеву не были допущены.