У "Слузі народу" назвали ім’я кандидата на заміну Шмигалю: "Телеграф" з’ясував подробиці

Джерела "Телеграфа" повідомили, чи є інформація правдивою

У мережі з’явилася інформація щодо можливого призначення віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова на посаду прем’єр-міністра України. Нині цю посаду обіймає Денис Шмигаль.

Про це сьогодні, 22 травня, пише UNN, посилаючись на слова одного з народних депутатів фракції "Слуга Народу".

"Кажуть, узгоджено США новий молодий Прем’єр. Заміну готують найближчим часом. На скільки відомо, то в нього вже працює бек-офіс і продовжується набір фахівців у нього", — повідомив співрозмовник агентства.

Однак джерела "Телеграфа" в оточенні Федорова повідомили, що ця інформація не є правдивою. Спростувала її та пресслужба Мінцифри на запит нашої редакції.

До речі, зараз Михайло Федоров перебуває у Сполучених Штатах Америки. На своїй сторінці в Twitter він повідомив, що вівторок, 23 травня, він представить наше найкраще рішення для державних технологій — додаток "Дія".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 березня Михайла Федорова було звільнено з посади міністра цифрової трансформації. Це рішення підтримала Верховна Рада. Вже наступного дня його призначили віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технології.