В "Слуге народа" назвали имя кандидата на замену Шмыгалю: "Телеграф" выяснил подробности

Источники "Телеграфа" сообщили, является ли информация правдивой

В сети появилась информация относительно возможного назначения вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Михаила Федорова на должность премьер-министра Украины. Сейчас эту должность занимает Денис Шмыгаль.

Об этом сегодня, 22 мая пишет UNN, ссылаясь на слова одного из народных депутатов фракции "Слуга Народа".

"Говорят, согласован США новый молодой Премьер. Замену готовят в ближайшее время. На сколько известно, то у него уже работает бэк-офис и продолжается набор специалистов у него", — сообщил собеседник агентства.

Однако источники "Телеграфа" в окружении Федорова сообщили, что данная информация не является правдивой. Опровергла ее и пресс-служба Минцифры на запрос нашей редакции.

К слову, сейчас Михаил Федоров находится в Соединенных Штатах Америки. На своей странице в Twitter он сообщил, что вторник, 23 мая, он представит наше лучшее решение для государственных технологий — приложение "Дія".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 марта Михаил Федоров был уволен с должности министра цифровой трансформации. Данное решение поддержала Верховная Рада. Уже на следующий день его назначили вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологи.