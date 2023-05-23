Маляр про те, що відбувається у Бєлгородській області: "Це назрівало давно"

Події на Бєлгородщині — це внутрішня російська криза, яка була передбачуваною

Те, що відбувається в Бєлгородській області, викликане невдоволенням росіян тим, що диктатор володимир путін робить з їхньою державою. Учасниками цих подій стали російські патріоти, які повстали практично проти путінського режиму.

Про це заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла сьогодні, 23 травня, в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Це патріоти росії, наскільки ми розуміємо. Люди, які повстали фактично проти путінського режиму. Тому що те, що робить путін з російською федерацією тим, що він з нами веде війну, викликає невдоволення у всіх свідомих росіян. І те, що для них ганебно зараз діставати свій паспорт, що вони соромляться показати у світі, що вони – громадяни росії, рано чи пізно мало призвести саме до того, що зараз відбувається на Бєлгородщині", — вважає Маляр.

За її словами, все, що зараз відбувається у Бєлгородській області, є очікуваною російською кризою.

"Це така внутрішня російська криза, яка була передбачуваною. Це свідомі патріоти росії, які хочуть змінити політичний режим", — зазначила вона.

Також заступник міністра оборони вважає, що невдоволення росіян щодо путінського режиму в росії назрівало ще до початку повномасштабної війни, оскільки диктатор приділяє більше уваги мілітаризації держави, ніж її розвитку.

Ганна Маляр додала, що попри підтримку війни, більшість жителів росії буде в майбутньому відчувати провину і ганьбу за неї.

"Усі розуміють, що цей режим треба змінювати. Ця критична маса просто накопичилася саме зараз. Це не те що виникло раптом. Це невдоволення просто поступово накопичувалося", — повідомила заступник міністра.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що диверсанти окопуються у Бєлгородській області, а росія тим часом відправляє туди нові війська.