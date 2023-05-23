Глибоке занепокоєння: пєсков ганебно відповів на запитання щодо Бєлгородської області

Пєсков запевнив, що "спецоперація" продовжуватиметься

У путіна вкотре прокоментували ситуацію з "ДРГ" у Бєлгородській області. Там відхрестилися від своїх співгромадян, вказуючи на те, що ті, хто перейшов кордон з рф, — все одно "українські бойовики".

Про це заявив пресскретар володимира путіна дмитро пєсков, передають росЗМІ.

Пєсков зазначив, що ситуація в Білгородській області викликає "глибоке занепокоєння" і нібито саме цьому так звана "спецоперація" триватиме і надалі. Таким чином, він спробував видати ситуацію, що виникла за "мету" війни, але, мабуть, забув про причинно-наслідкові зв’язки і те, що такого не траплялося до того, як путін розв’язав криваву повномасштабну війну з Україною.

З приводу того, що до складу "ДРГ", що увійшла до Бєлгородської області, входять етнічні росіяни, він відповів так:

"Треба виходити із того, що всі вони – українські бойовики".

Пєсков також не зміг відповісти на запитання, чому "зачистка" Білгородської області від нападників триває вже більше доби, переадресувавши його до правоохоронних органів, Міноборони та ФСБ.

Нагадаємо, що ситуація в Бєлгородській області росії продовжує бути напруженою і вже сьогодні 23 травня туди прибувають все нові і нові групи "диверсантів". На нових відео звідти можна побачити, як деякі з них спокійно окопуються на захопленому КПП "Грайворон".

Раніше ми писали про те, що відбувалося 22 травня в Бєлгородській області росії.

Також ми повідомляли, що у Бєлгороді прогриміли вибухи в будівлях ФСБ та МВС.