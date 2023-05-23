Якщо туди, то одразу з сухарями: путіна готова заарештувати ще одна країна

Республіка поважатиме рішення суду

Ордер на арешт путіна від Гаазького суду обертається для російського диктатора все більшими проблемами. 23 травня ще одна країна заявила, що заарештує президента росії, якщо він ступить на її землю.

Про це пише Euronews.

Йдеться про Молдову. Її президент Майя Санду, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи виконає Молдова ордер на арешт путіна, відповіла ствердно — "так".

"Республіка Молдова підписала угоду про кримінальний суд і Молдова поважатиме рішення суду", — наголосила вона.

Санду також додала, що коли вранці 24 лютого 2022 року росія вторглася в Україну, вона у своєму кабінеті чула вибухи, що лунали у Вінниці. Вона вважає, що поки немає ризику військового вторгнення для Молдови, "завдяки Україні, яка тримає російську армію подалі від наших кордонів".

"Але ми стикаємося зі спробами росії дестабілізувати нашу країну. Про ці спроби ми говорили кілька місяців тому. На щастя, наші інституції зуміли захистити країну, і ми стаємо дедалі витривалішими", — резюмувала вона.

Нагадаємо, що після того, як Міжнародний суд у Гаазі (МКС) видав ордер на арешт володимира путіна, російський диктатор тепер не зможе залишати територію росії тому, що за її межами на нього чекає в’язниця. В основі роботи Міжнародного кримінального суду лежить Римський статут — документ, який ратифікували 123 країни, отже теоретично путін може бути заарештований під час візиту до однієї з цих держав. Нині деякі з них уже підтвердили, що заарештують диктатора.