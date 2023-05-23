Спека йде? Чим погода здивує українців до кінця тижня

Майже на всій території України очікується нестійка погода

Незважаючи на календарну весну, літній сезон в Україні вже розпочався, але це не означає, що найближчим часом варто очікувати на якесь стрімке потепління.

"Телеграф", посилаючись на дані "Укргідрометцентру", розповідає про те, на яку погоду чекати українцям до кінця тижня.

Так, за словами синоптиків, до п’ятниці (25 травня) майже на всій території України очікується нестійка погода. Не прогнозують її лише на Заході. Де-не-де спостерігатимуться грози і навіть можливий град. Зазначається, що через Лівобережжя здебільшого територій нашої держави пролягатиме розмитий атмосферний фронт.

"Через те, що повітряні потоки все ж таки матимуть трохи північну складову, інтенсивно температура змінюватися або різко підвищуватися не буде", — пояснила синоптик Наталія Птуха.

Також повідомляється, що вночі у більшості областей температура сягатиме +11…+16. Водночас у західній частині країни буде прохолодніше – лише 6 – 12 градусів тепла. Вдень в Україні прогнозують +20…+26 градусів.

Зазначимо, що більше про погоду наприкінці травня ви можете дізнатись із матеріалу "Телеграфа", де свій прогноз нам озвучив кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.