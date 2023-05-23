Жара уходит? Чем погода удивит украинцев до конца недели

Почти по всей территории Украины ожидается неустойчивая погода

Несмотря на календарную весну летний сезон в Украине уже начался, но это не означает, что в ближайшее время стоит ожидать какого-то стремительного потепления.

"Телеграф", ссылаясь на данные "Укргидрометцентра", рассказывает о том, какой погоды ждать украинцам до конца недели.

Так, по словам синоптиков, до пятницы (25 мая) почти по всей территории Украины ожидается неустойчивая погода. Не прогнозируют ее только на Западе. Кое-где будут наблюдаться грозы и даже возможен град. Отмечается, что через Левобережье по большей части территорий нашего государства будет пролегать размытый атмосферный фронт.

"Из-за того, что воздушные потоки все же будут иметь немного северную составляющую, интенсивно температура меняться или резко повышаться не будет", – объяснила синоптик Наталья Птуха.

Также сообщается, что ночью в большинстве областей температура будет достигать +11…+16. В тоже время в западной части страны будет прохладнее – всего 6 – 12 градусов тепла. Днем в Украине прогнозируют +20…+26 градусов.

Отметим, что больше о погоде в конце мая вы можете узнать из материала "Телеграфа", где свой прогноз нам озвучил кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.