Україна зможе закупити у США важливі системи ППО: Держдепартамент дав дозвіл

NASAMS вже встигли чудово зарекомендувати себе у боротьбі з російськими дронами

США схвалили продаж Україні вкрай необхідних для неї систем ППО, а також комплектуючих до них на суму 285 мільйонів доларів.

Як повідомляє Агентство зі співробітництва в галузі безпеки та оборони (DSCA), йдеться про зенітно-ракетні комплекси NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System).

У повідомленні наголошується, що дозвіл надійшов із Державного департаменту США.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Україна запросила закупівлю NASAMS у комплекті одного радара Sentinel, центру управління вогнем, пускових установок, системи захищеного зв’язку та іншого обладнання. Виконуватиме замовлення концерн Raytheon.

"Україна гостро потребує підвищення можливостей щодо захисту від російських ракетних ударів та авіації", — йдеться у повідомленні.

У відомстві вважають, що передача комплексів NASAMS підвищить здатність України захистити від російських ударів критичну інфраструктуру та своїх людей.

Як повідомлялося раніше, в Україну перші NASAMS від США надійшли восени минулого року, а в березні додаткові настанови погодилася передати Норвегія.

Ці комплекси чудово себе зарекомендували у захисті українського неба, наприклад, вони допомагали боротися з дронами під час новорічного обстрілу.