Украина сможет закупить у США важные системы ПВО: Госдепартамент дал разрешение

NASAMS уже успели отлично зарекомендовать себя в борьбе с российскими дронами

США одобрили продажу Украине крайне необходимых ей систем ПВО, а также комплектующих к ним на сумму 285 миллионов долларов.

Как сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA), речь идет о зенитно-ракетных комплексах NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System).

В сообщении отмечается, что разрешение поступило из Государственного департамента США.

Согласно обнародованной информации, Украина запросила закупку NASAMS в комплекте одного радара Sentinel, центра управления огнем, пусковых установок, системы защищенной связи и прочего оборудования. Выполнять заказ будет концерн Raytheon.

"Украина остро нуждается в повышении возможностей по защите от российских ракетных ударов и авиации", — говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что передача комплексов NASAMS повысит способность Украины защитить от российских ударов критическую инфраструктуру и своих людей.

Как сообщалось ранее, в Украину первые NASAMS от США поступили осенью прошлого года, а в марте дополнительные установки согласилась передать Норвегия.

Эти комплексы отлично себя зарекомендовали в защите украинского неба, например, они помогали бороться с дронами во время новогоднего обстрела.