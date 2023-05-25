Украина сможет закупить у США важные системы ПВО: Госдепартамент дал разрешение
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NASAMS уже успели отлично зарекомендовать себя в борьбе с российскими дронами
США одобрили продажу Украине крайне необходимых ей систем ПВО, а также комплектующих к ним на сумму 285 миллионов долларов.
Как сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA), речь идет о зенитно-ракетных комплексах NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System).
В сообщении отмечается, что разрешение поступило из Государственного департамента США.
Согласно обнародованной информации, Украина запросила закупку NASAMS в комплекте одного радара Sentinel, центра управления огнем, пусковых установок, системы защищенной связи и прочего оборудования. Выполнять заказ будет концерн Raytheon.
"Украина остро нуждается в повышении возможностей по защите от российских ракетных ударов и авиации", — говорится в сообщении.
В ведомстве считают, что передача комплексов NASAMS повысит способность Украины защитить от российских ударов критическую инфраструктуру и своих людей.
Как сообщалось ранее, в Украину первые NASAMS от США поступили осенью прошлого года, а в марте дополнительные установки согласилась передать Норвегия.
Эти комплексы отлично себя зарекомендовали в защите украинского неба, например, они помогали бороться с дронами во время новогоднего обстрела.