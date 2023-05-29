Чемодан – вокзал! У Кривому Розі на всю вулицю увімкнули гімн СРСР (відео)

У Кривому Розі провокатор увімкнув гімн СРСР на весь двір

У Кривому Розі Дніпропетровської області, який регулярно обстрілюють росіяни, невідомий увімкнув гімн радянського союзу на всю гучність у своїй квартирі. Відлуння минулого були добре чутні всім оточуючим, яким відверто це не сподобалося.

Кадри з фанатом радянського союзу опублікував один із міських телеграм-каналів.

За даними очевидців, інцидент стався у мікрорайоні 5-й Зарічний.

"Люди вирахували поверх, на якому живе хомосовєтікус, але достукатися до нього не змогли. Може вам пощастить більше: 5-й Зарічний, 11 будинок", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ще 9 квітня 2015 року Верховна Рада ухвалила Закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки (законопроект № 2558). Зокрема під заборону потрапляє і гімн СРСР.

У коментарях люди вкрай обурені поведінкою провокатора. Багато хто спробував з’ясувати, де саме живе порушник закону, щоб провести з ним особисту "розмову". Також йому запропонували поїхати туди, де цей гімн люблять і цінують і досі — у росію.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у мережі показали паралелі сучасної війни з Другою світовою.