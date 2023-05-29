Чемодан - вокзал! В Кривом Роге на всю улицу включили гимн СССР (видео)
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В Кривом Роге провокатор включил гимн СССР на весь двор
В Кривом Роге Днепропетровской области, который регулярно обстреливают россияне, неизвестный включил гимн советского союза на всю громкость в своей квартире. Отголоски прошлого были хорошо слышны всем окружающим, которым откровенно это не понравилось.
Кадры с фанатом советского союза опубликовал один из городских Телеграм-каналов.
По данным очевидцев, инцидент произошел в микрорайоне 5-й Заречный.
"Люди вычислили этаж, на котором живет хомосоветикус, но достучаться до него не смогли. Может вам повезет больше: 5-й Заречный, 11 дом", — говорится в сообщении.
Напомним, что еще 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла Закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики (законопроект № 2558). В частности, под запрет попадает и гимн СССР.
В комментариях люди крайне возмущены поведением провокатора. Многие попытались выяснить, где именно живет нарушитель закона, чтобы провести с ним личную "беседу". Также ему предложили поехать туда, где этот гимн любят и ценят до сих пор — в россию.
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