Чемодан - вокзал! В Кривом Роге на всю улицу включили гимн СССР (видео)

В Кривом Роге провокатор включил гимн СССР на весь двор

В Кривом Роге Днепропетровской области, который регулярно обстреливают россияне, неизвестный включил гимн советского союза на всю громкость в своей квартире. Отголоски прошлого были хорошо слышны всем окружающим, которым откровенно это не понравилось.

Кадры с фанатом советского союза опубликовал один из городских Телеграм-каналов.

По данным очевидцев, инцидент произошел в микрорайоне 5-й Заречный.

"Люди вычислили этаж, на котором живет хомосоветикус, но достучаться до него не смогли. Может вам повезет больше: 5-й Заречный, 11 дом", — говорится в сообщении.

Напомним, что еще 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла Закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики (законопроект № 2558). В частности, под запрет попадает и гимн СССР.

В комментариях люди крайне возмущены поведением провокатора. Многие попытались выяснить, где именно живет нарушитель закона, чтобы провести с ним личную "беседу". Также ему предложили поехать туда, где этот гимн любят и ценят до сих пор — в россию.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в сети показали параллели современной войны со Второй мировой.