Звинувачення у співпраці з фсб та наявність планів стати президентом: ТОП-9 заяв Андрія Єрмака в інтерв'ю Дмитру Комарову
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Добірка головних заяв керівника ОП Андрія Єрмака з його нового інтерв’ю
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак дав інтерв’ю відомому журналісту Дмитру Комарову у рамках проекту "Рік. За кадром. Офіс президента", в якому, зокрема, розповів про те, чому незадоволений роботою Червоного Хреста, про те, хто несе відповідальність за розв'язування війни та чи боїться замаху на своє життя.
Які основні заяви зробив Андрій Єрмак у розмові з журналістами — читайте у матеріалі "Телеграфа".
Наявність планів очолити країну
"Я не планую йти у президенти — і ніколи не планував. Я вважаю, що у нас найкращий Президент за всі роки незалежності України. І я пишаюсь, що я працюю з цим президентом".
Хто несе відповідальність за війну
"Немає добрих росіян, поганих росіян. Сьогодні вони всі відповідальні. Сто відсотків населення росії відповідальні за війну в Україні".
Відповідь на звинувачення у співпраці з ФСБ
"Мені смішно про це чути, тому що рівень людей, з якими я спілкуюся сьогодні — з керівниками розвідок наших американських, британських партнерів, — як ви розумієте, якби до мене у цих людей було таке запитання, то безумовно все було б по-іншому".
Як виглядає Офіс президента
Єрмак зізнається, що йому не надто комфортно працюється у своєму кабінеті, так як той оформлений у "трошечки радянському стайлі" – масивні люстри і двері, помпезно оформлені меблі, мозаїки з шахтарями і робітникам-селянками тощо".
Про замахи на себе і Зеленського
"Так, можуть убити, але це така робота".
В чому причина невдоволення роботою Червоного Хреста
З початку війни представники Міжнародного комітет Червоного Хреста "жодним чином жодного разу не потрапили до жодного нашого полоненого".
Пріоритетні завдання
"Для нас повернення за формулою "всіх на всіх" є пріоритетним. Але реалії такі, що я не думаю, що це буде дуже просто, насамперед сьогодні зробити"
Коли Україна вступить до НАТО і ЄС
"Думаю, набагато раніше, ніж всі вважають".
Про перемогу
"Ми точно переможемо. Але й на цьому святі перемоги ми хочемо, щоб були максимальна кількість наших громадян живими і здоровими".
Раніше "Телеграф" розповідав про головні думки, які висловив Дмитру Комарову керівник ГУР Кирило Буданов.