Обвинение в сотрудничестве с ФСБ и наличие планов стать президентом: ТОП-9 заявлений Андрея Ермака в интервью Дмитрию Комарову

Подбор главных заявлений руководителя ОП Андрея Ермака из его нового интервью

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак дал интервью известному журналисту Дмитрию Комарову в рамках проекта "Год. За кадром. Офис президента", в котором, в частности, рассказал о том, почему недоволен работой Красного Креста, о том, кто несет ответственность за развязывание войны и боится ли покушения на свою жизнь.

Какие основные заявления сделал Андрей Ермак в разговоре с журналистом — читайте в материале "Телеграфа".

Наличие планов возглавить страну

"Я не планирую идти в президенты — и никогда не планировал. Я считаю, что у нас самый лучший президент за все годы независимости Украины. И я горжусь, что я работаю с этим президентом".

Кто несет ответственность за войну

"Нет хороших россиян, плохих россиян. Сегодня они все ответственны. Сто процентов населения россии ответственны за войну в Украине".

Ответ на обвинения в сотрудничестве с ФСБ

"Мне смешно об этом слышать, потому что уровень людей, с которыми я общаюсь сегодня — с руководителями разведок наших американских, британских партнеров, — как вы понимаете, если бы у меня у этих людей был такой вопрос, то безусловно все было бы по-другому ".

Как выглядит офис президента

Ермак признается, что ему не слишком комфортно работается в своем кабинете, так как он оформлен в "немножечко в советском стайле" – массивные люстры и двери, помпезно оформленная мебель, мозаики с шахтерами и рабочим-крестьянками и тому подобное".

О покушениях на себя и Зеленского

"Да, могут убить, но это такая работа" .

В чем причина недовольства работой Красного Креста

С начала войны представители Международного комитета Красного Креста "никоим образом ни разу не попали ни к одному из наших пленников".

Приоритетные задачи

"Для нас возвращение по формуле "всех на всех" приоритетно. Но реалии такие, что я не думаю, что это будет очень просто, прежде всего сегодня сделать"

Когда Украина вступит в НАТО и ЕС

"Думаю, гораздо раньше, чем все считают".

О победе

"Мы точно победим. Но и на этом празднике победы мы хотим, чтобы было максимальное количество наших граждан живыми и здоровыми".

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных мнениях, которые высказал Дмитрию Комарову руководитель ГУР Кирилл Буданов.