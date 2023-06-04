На Львівщині є унікальний монастир у печерах

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

У с. Розгірче на Львівщині є скельний монастир, що використовувався ще за часів язичників, про це свідчить знайдена під час розкопок дохристиянська символіка.

А перші згадки про християнський монастир датуються другою половиною XV ст. За легендами, тут мешкали монахи з Києво-Печерського монастиря. Таке розташування захищало монахів від набігів татар. Розповідають, що коли Київ був знищений ордами Батия в 1240 році кілька монахів втекли за сотні кілометрів аж до Карпат, і оселилися тут у печерах.

Від скельного монастиря до гори веде стежка, біля якої стоять дві скелі, які служать воротами

Скельний комплекс складається із двох частин – приміщень у породі та двох менших скель. Віддалені від головного комплексу на 50 метрів, ці дві скелі утворили вузький прохід у схилі та були такими собі воротами. Стежка поміж тих воріт веде до основної скелі.

У товщі основного скельного масиву вибито три печери, які розташовані на двох рівнях. На першому — два приміщення, а на другому (до якого ведуть сходи) — одне. В більшості публікацій нижню велику печеру вважають житловою кімнатою, до якої примикала комора, а верхню печеру — монастирською церквою. Житлова кімната являє собою просторе приміщення площею 9×7 і висотою 3.5 метри. Воно поступово розширювалось при розбудові, і в результаті тут могло жити приблизно 20 осіб. В цю велику кімнату прорубано ряд отворів: двері з вікнами обабіч і вентиляція зверху, а ще одне віконце збоку. Ззовні на скелі видовбана ніша, де кріпилась ікона.

Приміщення всередині досить просторі

Печерна церква знаходиться на верхньому ярусі, до якого ведуть сходи. Це достатньо просторе приміщення площею 6×5 і висотою 3 метри, вогке та темне. Має кілька отворів: двері, вікно і схоже вентиляцію зі сторони входу, ще одне вікно прорубано збоку. У стінах є ніші різного розміру, що слугували для церковних потреб, як-от зберігання риз, а одна велика навіть вважається тимчасовим місцем для померлих ченців. Ще тут викарбувано в камені дивне обличчя. Окрім того, на стінах багато пізніших написів, а також висять сучасні ікони.

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