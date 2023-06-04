Во Львовской области есть уникальный монастырь в пещерах

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

В с. Розгирче на Львовщине есть скальный монастырь, который использовался еще во времена язычников, об этом свидетельствует найденная во время раскопок дохристианская символика.

Первые упоминания о христианском монастыре датируются второй половиной XV в. По легендам, здесь обитали монахи из Киево-Печерского монастыря. Такое расположение защищало монахов от набегов татар. Рассказывают, что когда Киев был уничтожен ордами Батыя в 1240 году, несколько монахов бежали за сотни километров вплоть до Карпат, и поселились здесь в пещерах.

От скального монастыря к горе ведет тропа, у которой стоят две скалы, служащие воротами

Скальный комплекс состоит из двух частей – помещений в породе и двух меньших скал. Отдалённые от главного комплекса на 50 метров, эти две скалы образовали узкий проход в склоне и были этакими воротами. Тропа между воротами ведет к основной скале.

В толще основного скального массива выбиты три пещеры, расположенные на двух уровнях. На первом — два помещения, а на втором (к которому ведет лестница) — одно. В большинстве публикаций нижнюю большую пещеру считают жилой комнатой, к которой примыкал амбар, а верхнюю пещеру — монастырской церковью. Жилая комната представляет собой просторное помещение площадью 9х7 и высотой 3.5 метра. Оно постепенно расширялось при развитии, и в результате здесь могло жить примерно 20 человек. В эту большую комнату прорублен ряд проемов: дверь с окнами по бокам и вентиляция сверху, а еще одно окошко сбоку. Снаружи на скале выдолблена ниша, где крепилась икона.

Помещения внутри достаточно просторны

Пещерная церковь находится на верхнем ярусе, к которому ведет лестница. Это достаточно просторное помещение площадью 6×5 и высотой 3 метра, сырое и темное. Имеет несколько отверстий: дверь, окно и схожее вентиляцию со стороны входа, еще одно окно прорублено сбоку. В стенах есть ниши разного размера, служившие для церковных нужд, таких как хранение риз, а одна большая даже считается временным местом для умерших монахов. Еще здесь высечено в камне странное лицо. Кроме того, на стенах много более поздних надписей, а также висят современные иконы.

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