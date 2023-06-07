Через підрив Каховської ГЕС треба міняти плани: на Заході зробили прогноз щодо контрнаступу ЗСУ

Бойові дії активізувалися, ЗСУ шукають слабкі місця в обороні окупантів

На Заході вбачають ознаки початку українського контрнаступу: останніми днями Україна не лише атакувала на півдні Донецької області, а й провела кілька помітних операцій та розвідок у південно-східному районі Запоріжжя, між Херсоном та Запорізькою атомною електростанцією. Однак підрив росіянами Каховської ГЕС змушує ЗСУ міняти плани.

Про це пише CNN із посиланням на високопоставлене джерело в НАТО.

Крім того, за його словами, значне посилення бойових дій відбувається на сході України, де ЗСУ за допомогою наземних атак та артилерійських ударів почали промацувати слабкі місця у російській обороні для подальшого прориву.

Співрозмовник видання зазначив, що українським військовим перед тим, як розпочати масштабний рух уперед, потрібно "знайти один-два проломи", через які вони зможуть прорватися.

У той же час, руйнація росіянами дамби Каховської ГЕС може завадити планам ЗСУ та ускладнити форсування ними Дніпра. Крім того, вона створила серйозну гуманітарну проблему, на вирішення якої Україні потрібно буде спрямувати ресурси.

"Все, що могло бути заплановано нижче за течією від греблі, ймовірно, має бути переплановано", — заявив посол Європи у Вашингтоні.

За його словами, хоча західна розвідувальна спільнота ще встановлює, хто несе відповідальність за руйнування греблі, але "влада схиляється до того, що винна росія".

Як повідомляв "Телеграф", раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк також заявляв, що підрив Каховської гідроелектростанції може спричинити внесення корективів у контрнаступ Збройних сил України.