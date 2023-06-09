Україна отримає F-16: у Польщі назвали конкретний термін та заінтригували прогнозом

У Польщі впевнені, що Україна вже близька до F-16

Незважаючи на те, що F-16 не візьмуть участь у контрнаступі ЗСУ, вони можуть прилетіти до України вже зовсім скоро. Йдеться лише про кілька місяців.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив польський експерт, екскомандувач сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак.

Скшипчак переконаний, що Україна перебуває на етапі, коли українські пілоти вже майже готові використати F-16 у бою. Зараз же, каже експерт, має бути тільки ухвалено рішення: із яких країн будуть літаки. Наприклад, він наводить США, які мають безліч винищувачів цього типу і здатні їх надати нам.

"США мають багато винищувачів цього типу в пустелі в Аризоні і можуть їх передати. На мій погляд, за два-три місяці Україна матиме літаки F-16 , оскільки українські пілоти, без сумніву, вже готові їх експлуатувати", — каже військовий.

Крім того, прогнозує Скшипчак, перед самітом НАТО, який пройде в червні, має відбутися "щось, що покаже: Україна гідна довіри".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Німеччина, яка раніше відмовлялася передавати Україні винищувачі F-16, може змінити свою позицію в даному питанні.

Також ми повідомляли, що низка країн підтвердили Зеленському, що дадуть ЗСУ американські винищувачі, але для цього потрібна згода США.