Золота ягода: фермер назвав топові сорти полуниці в Україні

У питанні "найкращого" сорту полуниці все забирається у напрямок, який вибирає собі фермер

У боротьбі за покупця українські виробники полуниці, яка нині є недешевим задоволенням, вдаються до різних прийомів, а їхні види визначаються ще на етапі вибору сорту ягоди.

Власник сімейної ферми "Файна Berry" зі Львівщини Микола Стецьків в інтерв’ю "Телеграфу" розповів про найкращі сорти полуниці.

За словами фермера, у питанні "найкращого" сорту полуниці все впирається у напрямок, який обирає собі фермер.

"Закарпаття садить сорти, які дають найбільший об'єм ягоди, їм важливо, щоб вона була тверда, добре транспортувалася, довго зберігалася, була блискуча та приваблива. Смак, аромат їх не турбує, це не їхній клопіт. Цим переймаються місцеві виробники, які вирощують ягоду поблизу великих міст. Їхній ринок — ринок свіжої ягоди, вони думають про те, як догодити клієнту, щоб той був задоволений і купував тільки у них", — розповідає Стецьків.

Він зазначає, що зараз виробники розмежувалися на тих, хто дає об'єм, і їм байдуже, як та ягода буде зафасована тощо. І на тих, хто буде шукати смачні сорти, фасувати красиво, — все, щоб заявити, що у них ягода найкраща, і утриматись на плаву таким чином.

Більше про полуничний бізнес в Україні і не лише читайте в інтерв’ю Миколи Стецьківа "Телеграфу": " Шлях до "Берріленду": як побудувати полуничний бізнес і оминути каміння на цьому шляху ".