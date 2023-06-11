Золотая ягода: фермер назвал топовые сорта клубники в Украине

В вопросе "лучшего" сорта клубники все убирается в направление, которое выбирает себе фермер

В борьбе за покупателя украинские производители клубники, которая нынче является недешевым удовольствием, прибегают к различным приемам, а их виды определяются еще на этапе выбора сорта ягоды.

Владелец семейной фермы "Файна Berry" со Львовщины Николай Стецькив в интервью "Телеграфу" рассказал о лучших сортах клубники.

По словам фермера, в вопросе "лучшего" сорта клубники все убирается в направление, которое выбирает себе фермер.

"Закарпатье сажает сорта, которые дают наибольший объем ягоды, им важно, чтобы она была жесткая, хорошо транспортировалась, долго хранилась, была блестящая и привлекательная. Вкус, аромат их не беспокоит, это не их забота. Этим занимаются местные производители, которые выращивают ягоду вблизи крупных городов. Их рынок – рынок свежей ягоды, они думают о том, как угодить клиенту, чтобы тот был доволен и покупал только у них", — рассказывает Стецькив.

Он отмечает, что сейчас производители разграничились на тех, кто дает объем, и им безразлично, как и ягода будет зафасована. И на тех, кто будет искать вкусные сорта, фасовать красиво — все, чтобы заявить, что у них ягода самая лучшая, и удержаться на плаву.

Больше о клубничном бизнесе в Украине и не только читайте в интервью Николая Стецькива "Телеграфу": "Путь к "Берриленду": как построить клубничный бизнес и обойти подводные камни на этом пути".