Парасольки ховати не варто: чого чекати українцям від погоди до середини тижня

Сонячних днів найближчим часом чекати не варто

В Україну прийшло літнє похолодання, під час якого на більшій частині країни випали сильні опади, і найближчими днями погода особливо помітно не змінюватиметься.

Про це розповів український синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу".

Так, за його словами, вівторок та середа, 13 та 14 червня, на території нашої країни погода буде нестабільною з невеликими або помірними дощами, при цьому місцями варто чекати гроз. Температура повітря залишатиметься в межах кліматичної норми, а вітер переважно дутиме зі сходу.

У четвер варто чекати зниження атмосферного тиску, через що короткочасні опади з грозами можуть проходити в більшості областей.

Погода 13 червня

Погода 14 червня

Погода 15 червня

Більше про те, якою буде погода до кінця червня, читайте у матеріалі "Телеграфа": Україну накривають дощі: синоптик розповів, як довго протримається мокра погода

Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозами фахівців, літо 2023 року буде дуже нетиповим, а високі температури змінюватимуться грозами, градом та дощами, через які місцями можуть спостерігатися повені.