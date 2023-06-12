Україну накривають дощі: синоптик розповів, як довго протримається мокра погода

Синоптик попередив про хвилю дощів, гроз та шквалистого вітру

Друга десятиденка червня в Україні обіцяє дощову погоду у більшості регіонів країни. Ба більше, в деякі дні варто чекати на грози і шквали вітру.

Про це свідчить прогноз українського синоптика, кандидата географічних наук Ігоря Кібальчича на найближчі десять днів, який він озвучив у коментарі "Телеграфу".

Упродовж другої декади червня в Україні очікується нестійкий характер погодних умов. На тлі зниженого атмосферного тиску та фронтальних розділів синоптик прогнозує у більшості областей дощі різної інтенсивності. Подекуди опади супроводжуватимуться грозами, а в окремих пунктах можливий град і шквалисте посилення вітру. Температурне тло відчуватиме відчутні коливання, додає Кібальчич, але в середньому залишиться в межах норми до кінця другої декади.

Так, 12 червня у західних, південних та центральних областях спостерігатиметься переважно дощова погода. На решті України опади пройдуть локально, їхня інтенсивність — не суттєва. Температура повітря розподілиться дуже нерівномірно. Наприклад, у західних та північних областях на тлі хмарного неба й північно-східного вітру вдень термометри покажуть не більше +9…+14 °С. Набагато вищі показники спостерігатимуться у центральних, південних і східних областях: тут очікується більше сонця, і температура становитиме від +24 до +29 °С. Крім того, у північних і східних областях, згідно з прогнозом, посилиться вітер, місцями з поривами до 15-20 м/с.

Прогноз на 12 червня. Карта УкрГМЦ

У вівторок та середу, 13-14 червня, на всій території України можливі невеликі, місцями помірні дощі з грозами. Температура повітря при цьому опиниться в межах кліматичної норми. Вітер переважатиме східної чверті.

У четвер-п’ятницю, 15-17 червня, на погодні умови вплине поле зниженого атмосферного тиску. Як пояснює синоптик, через це на більшій частині території країни утримається нестійка погода з короткочасними дощами та грозами. Суттєвіші опади варто очікувати мешканцям західних і південних регіонів, зазначає Кібальчич. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах від +12 до +18 °С, а вдень становитиме +23…+28 °С, на півдні буде тепліше: місцями стовпчики термометрів досягнуть +31 °С.

Прогноз на 15 червня. Карта УкрГМЦ

Як довго протримається в Україні мокра погода? Прогноз синоптика вказує на те, що дощі підуть на спад лише з кінця наступного тижня.

"18-20 червня опадів стане менше, але все одно їх ймовірність збережеться досить високою. Температурне тло суттєво не зміниться", — підсумував Ігор Кібальчич.

Про те, що найближчі десять діб очікуються дощовими, свідчить карта прогнозу суми опадів (в мм) в Україні з 10 по 20 червня. Синоптик наголошує, що на ній представлена лише загальна тенденція ступеня зволоження, тоді як ймовірність розподілу дощів по території може значно коливатися.

Прогноз по опадах в Україні в найближчі десять днів

Раніше "Телеграф" розповідав, коли чекати на спеку в червні українцям. Синоптик назвав дату підвищення температурних показників.