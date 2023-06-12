Украину накрывают дожди: синоптик рассказал, как долго продержится мокрая погода

Синоптик предупредил о волне дождей, гроз и шквалистого ветра

Вторая десятидневка июня в Украине обещает дождливую погоду в большинстве регионов страны. Более того, в некоторые дни стоит ожидать гроз и шквалов ветра.

Об этом свидетельствует прогноз украинского синоптика, кандидата географических наук Игоря Кибальчича на ближайшие десять дней, который он озвучил в комментарии "Телеграфу".

В течении второй декады июня в Украине ожидается неустойчивый характер погодных условий. На фоне пониженного атмосферного давления и фронтальных разделов синоптик прогнозирует в большинстве областей дожди различной интенсивности. Местами осадки будут сопровождаться грозами, а в отдельных пунктах возможен град и шквалистое усиление ветра. Температурный фон будет испытывать ощутимые колебания, добавляет Кибальчич, но в среднем останется в пределах нормы до конца второй декады.

Так, 12 июня в западных, южных и центральных областях будет наблюдаться преимущественно дождливая погода. На остальной части Украины осадки пройдут локально, их интенсивность — не существенна. Температура воздуха распределится очень неравномерно. К примеру, в западных и северных областях на фоне облачного неба и северо-восточного ветра в дневное время термометры покажут не более +9…+14 °С. Гораздо более высокие показатели будут наблюдаться в центральных, южных и восточных областях: здесь ожидается больше солнца, и температура составит от +24 до +29 °С. Кроме того, в северных и восточных областях, согласно прогнозу, усилится ветер, местами с порывами до 15-20 м/с.

Прогноз на 12 июня. Карта УкрГМЦ

Во вторник и среду, 13-14 июня, по всей территории Украины возможны небольшие, местами умеренные дожди с грозами. Температура воздуха при этом окажется в пределах климатической нормы. Ветер будет преобладать восточной четверти.

В четверг-пятницу, 15-17 июня, на погодные условия повлияет поле пониженного атмосферного давления. Как поясняет синоптик, из-за этого на большей части территории страны сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Более существенные осадки стоит ожидать жителям западных и южных регионов, отмечает Кибальчич. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах от +12 до +18 °С, а днём составит +23…+28 °С, на юге будет теплее: местами столбики термометров достигнут +31 °С.

Прогноз на 15 июня. Карта УкрГМЦ

Как долго в Украине продержится мокрая погода? Прогноз синоптика указывает на то, что дожди пойдут на спад лишь с конца грядущей недели.

"18-20 июня осадков поубавится, но всё равно их вероятность сохранится достаточно высокой. Температурный фон существенно не изменится", — подытожил Игорь Кибальчич.

О том, что ближайшие десять суток ожидаются дождливыми, свидетельствует карта прогноза суммы осадков (в мм) в Украине с 10 по 20 июня. Синоптик подчеркивает, что на ней представлена лишь общая тенденция степени увлажнения, тогда как вероятность распределения дождей по территории может значительно колебаться.

Прогноз по осадкам в Украине в ближайшие десять дней

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда ожидать жары в июне украинцам. Синоптик назвал дату повышения температурных показателей.