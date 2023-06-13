Українець у Бельгії виграв у лотерею величезну суму: вже знає, на що витратить

Чоловік купив лотерейний квиток на заправці

Український біженець у Бельгії виграв у лотерею 500 000 євро. Він купив скретч-карту за 5 євро на заправці 16 травня і його ставку було збільшено у 100 тисяч разів: виграш у лотерею у Бельгії не підлягає оподаткуванню.

Про це повідомила Бельгійська національна лотерея, пише Reuters.

Особа українця не розкривається, але відомо, що йому від 18 до 24 років і він уже рік мешкає у Брюсселі. Чоловік знайшов роботу в Бельгії, але хоче повернутися до України, щойно закінчиться війна.

Як розповіла представник Національної лотереї Джоук Вермоєр, через війну росії проти України "почуття чоловіка були дуже змішаними". Вона додала, що його думки "явно в Україні, і зараз важко радіти всьому, що відбувається в його країні". Однак, за її словами, він був "дуже щасливий своїй перемозі".

Вермоєр додала, що українець на виграні гроші насамперед хоче влаштувати вечірку, щоб подякувати всім, хто допоміг йому інтегруватися у Бельгії. Також він планує використати гроші на допомогу українцям та для відновлення батьківщини.

Як розповідав "Телеграф", раніше пенсіонер із Канади Марсель Люсьє зірвав у лотереї джекпот у розмірі 70 мільйонів доларів та пообіцяв направити частину виграшу на відновлення України після війни.