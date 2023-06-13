Украинец в Бельгии выиграл в лотерею огромную сумму: уже знает, на что потратит

Мужчина купил лотерейный билет на заправке

Украинский беженец в Бельгии выиграл в лотерею 500 000 евро. Он купил скретч-карту за 5 евро на заправке 16 мая и его ставка была увеличена в 100 тысяч раз: выигрыш в лотерею в Бельгии не подлежит налогообложению.

Об этом сообщила Бельгийская национальная лотерея, пишет Reuters.

Личность украинца не раскрывается, но известно, что ему от 18 до 24 лет и он уже год живет в Брюсселе. Мужчина нашел работу в Бельгии, но хочет вернуться в Украину, как только закончится война.

Как рассказала представитель Национальной лотереи Джоук Вермоер, из-за войны россии против Украины "чувства мужчины были очень смешанными". Она добавила, что его мысли "явно в Украине, и сейчас тяжело радоваться всему происходящему в его стране". Однако по ее словам, он был "очень счастлив своей победе".

Вермоер добавила, что украинец на выигранные деньги первым делом хочет устроить вечеринку, чтобы поблагодарить всех, кто помог ему интегрироваться в Бельгии. Также он планирует использовать деньги на помощь украинцам и для восстановления родины.

Как рассказывал "Телеграф", ранее пенсионер из Канады Марсель Люссье сорвал в лотерее джекпот в размере 70 миллионов долларов и пообещал направить часть выигрыша на восстановление Украины после войны.