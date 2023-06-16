Ворог відбив село під Бахмутом, а ЗСУ просунулися на сході та півдні: свіжі карти боїв в Україні

Російські війська захопили село Сакко та Ванцетті (15 км на північ від Бахмута)

Йде 478-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, вони атакують на чотирьох напрямках і мають обмежені успіхи поблизу Бахмута. Українські сили просуваються майже по всій лінії фронту, мають результати на сході та півдні.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними Генштабу ЗСУ, основні зусилля росіяни кидають на Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки, тривають важкі бої. За добу сталося 26 бойових зіткнень.

Луганська та Харківська області

15 червня російські війська продовжили наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна. У Генштабі України повідомили, що окупанти без успіху наступали поблизу Стельмахівки, Виїмки та Веселого.

Луганська та Харківська області

Представник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що російські війська посилили вогонь на лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна.

Донбас

Українські війська продовжили контратаки на північному та південному флангах Бахмута. Спікер Генштабу України Олександр Штупун заявив, що українці провели успішні контратаки в районі Роздолівки-Краснополівки (13-16 км на північ від Бахмута) та Берхівки-Ягідного (2-4 км на північ від Бахмута).

Бахмутський напрямок

Сергій Череватий заявив, що за останні два тижні під час контратак поблизу Бахмута українські війська відвоювали 16 квадратних кілометрів території.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що росіяни перекидають резерви за херсонським напрямком у район Бахмута.

Донецька область

Російські сили продовжували обмежені наземні атаки поблизу Бахмута і вибороли певну територію на 15 червня. Геолокаційні кадри показують, що російські війська захопили Сакко та Ванцетті (15 км на північ від Бахмута) станом на 14 червня.

Генштаб України заявив, що російські війська вели безуспішні наступи поблизу Оріхово-Василівки, Ягідного, Берхівки та Роздолівки.

Генштаб ЗСУ також повідомив, що росіяни без успіху наступали поблизу Авдіївки, Мар’їнки (на південно-західній околиці Донецька), Красногорівки (безпосередньо на захід від Донецька) та Новомихайлівки (11 км на південний захід від Донецька).

"Південна вісь"

Російські та українські війська 15 червня вели наступальні дії на заході Донецької області. Український Генштаб повідомив, що окупанти здійснили невдалий наступ на Водяне.

Зокрема, пресцентр українського Таврійського угруповання військ 15 червня повідомив, що українські війська просунулися до одного кілометра в районі Вугледару, а бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що українські війська продовжують поступ у цьому районі.

Запорізька область

Російські джерела стверджували, що 15 червня українські сили проводили обмежені диверсійно-розвідувальні дії на східному лівому березі Херсонської області.

Херсонська та Миколаївська області

Російські джерела стверджували, що Україна в ніч із 14 на 15 червня здійснила атаку безпілотників на окупований Крим.

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