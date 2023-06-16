Найвищий вокзал України розташований у Бескиді

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Найвисокогірніший залізничний вокзал України розташований на Закарпатті неподалік села Верхній Студений Міжгірського району. Станція "Бескид" збудована на висоті 790 м над рівнем моря.

Станцію відкрили 1885 року у складі залізниці Мукачеве — Стрий. Відкриття залізниці та станції стало можливим після спорудження Бескидського тунелю. Назву станція отримала від Бескидів — однієї з частин Українських Карпат, якою пролягає залізниця.

Відразу за південною горловиною станції починається старий Бескидський тунель, який є одноколійним. До речі, найдовший тунель – залізничний на відрізку Скотарське–Бескид довжиною 1747 м, споруджений в 1887 році, найдовший віадук – залізничний міст на відтинку Воловець–Бескид, споруджений в середині 1880-х рр., має висоту 33 м і довжиною 270 м.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Місяць літають траєкторією, яку розрахував українець Юрій Кондратюк. Так звана "траса Кондратюка" або ще "траса равлика" охоплює вертикальний старт і використання опору атмосфери для приземлення.