Земляни побачать парад планет: як і коли це можна зробити в Україні

В Україні також можна буде його спостерігати

Завтра, 17 червня, мешканці Землі можуть стати свідками унікального космічного явища – парада планет. Яскраве астрономічне шоу можна буде спостерігати і з України.

Про це повідомляє "Телеграф", з посиланням на видання ScienceAlert.

Так, за даними вчених, у суботу земляни зможуть побачити рідкісне астрономічне явище, під час якого одразу п’ять планет вишикуються в один ряд. У цей час Сатурн, Нептун, Юпітер, Уран та Меркурій будуть розташовані близько один до одного.

Коли можна побачити парад планет в Україні

За київським часом пік найближчого великого вирівнювання припаде на години перед сходом сонця у суботу, 17 червня. Найбільш яскравими на небосхилі будуть Сатурн, Юпітер і Меркурій. Щоб розглянути Нептун і Уран, швидше за все, знадобиться бінокль чи навіть найпростіший телескоп.

Як можна побачити це явище

Приблизно за годину до сходу сонця подивіться на схід. Там ви побачите яскравий об’єкт біля обрію, Юпітер. Це буде найяскравіша з п’яти планет та найлегша для виявлення.

Після цього подивіться трохи вгору та вправо. Там ви зможете побачити Сатурн над південно-східним обрієм. Він здаватиметься тьмянішим і меншим за Юпітера, але все одно буде видно неозброєним оком.

Після цього вам найпростіше буде знайти Меркурій. Він буде внизу і лівіше Юпітера, трохи вище за горизонт, між східним і північно-східним горизонтами.

Далі складніше. Останні дві планети, Нептун і Уран, не тільки найдальші від Землі, але й тьмяніші в небі. Навіть якщо у вас чисте небо, вам, мабуть, знадобиться бінокль або телескоп, щоб знайти ці дві планети.

Нептун буде приблизно на півдорозі між Юпітером та Сатурном, а Уран буде на півдорозі між Юпітером та Меркурієм. Планети рухатимуться по небу від найнижчої до найвищої у такому порядку: Меркурій, Уран, Юпітер, Нептун і, що не менш важливо, Сатурн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли чекати погіршення космічної погоди.

Також ми повідомляли, що вчені виявили систему Татуїн із кількома планетами.