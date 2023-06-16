Земляне увидят парад планет: как и когда это можно сделать в Украине

В Украине тоже можно будет его наблюдать

Завтра, 17 июня, жители Земли могут стать свидетелями уникального космического явления — парада планет. Яркое астрономическое шоу можно будет наблюдать и из Украины.

Об этом сообщает "Телеграф", со ссылкой на издание ScienceAlert.

Так, по данным ученых, в субботу земляне смогут увидеть редкое астрономическое явление, во время которого сразу пять планет выстроятся в один ряд. В это время Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий будут расположены близко друг к другу.

Когда можно будет увидеть парад планет в Украине

По киевскому времени пик ближайшего большого выравнивания придется на часы перед восходом солнца в субботу, 17 июня. Наиболее яркими на небосводе будут Сатурн, Юпитер и Меркурий. Чтобы рассмотреть Нептун и Уран, скорее всего, понадобится бинокль или хотя бы самый простой телескоп.

Как можно увидеть это явление

Примерно за час до восхода солнца посмотрите на восток. Там вы увидите яркий объект у горизонта, Юпитер. Это будет самая яркая из пяти планет и самая легкая для обнаружения.

После этого посмотрите немного вверх и вправо. Там вы сможете увидеть Сатурн над юго-восточным горизонтом. Он будет казаться тусклее и меньше Юпитера, но все равно будет виден невооруженным глазом.

После этого вам проще всего будет найти Меркурий. Он будет внизу и левее Юпитера, чуть выше горизонта, между восточным и северо-восточным горизонтами.

Дальше сложнее. Последние две планеты, Нептун и Уран, не только самые далекие от Земли, но и самые тусклые в небе. Даже если у вас чистое небо, вам, вероятно, понадобится бинокль или телескоп, чтобы обнаружить эти две планеты.

Нептун будет примерно на полпути между Юпитером и Сатурном, а Уран будет на полпути между Юпитером и Меркурием. Планеты будут двигаться по небу от самой низкой к самой высокой в следующем порядке: Меркурий, Уран, Юпитер, Нептун и, что не менее важно, Сатурн.

Напомним, ранее мы писали о том, когда ждать ухудшения космической погоды.

Также мы сообщали, что ученые обнаружили систему Татуин с несколькими планетами.