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"Справжнє захоплення": бізнесмен Пінчук розповів, що євреї у всьому світі думають про Зеленського

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Віктор Пінчук відреагував на скандальні заяви путіна Новина оновлена 16 червня 2023, 23:43
Віктор Пінчук відреагував на скандальні заяви путіна. Фото facebook.

Віктор Пінчук зазначив, що євреї по всьому світу поважають Володимира Зеленського, щоб не говорив володимир путін

Український бізнесмен та засновник незалежного приватного міжнародного благодійного фонду в Україні Віктор Пінчук відреагував на заяву путіна про те, що Володимир Зеленський нібито є "ганьбою єврейського народу". Він наголосив, що мужністю українського президента зараз захоплюються у всьому світі, у тому числі й представники єврейського народу.

Заява Віктора Пінчука опублікована на сторінці БФ Victor Pinchuk Foundation. Український бізнесмен зазначив, що сьогодні євреї поряд із звичайними українцями також воюють проти росіян.

Віктор Пінчук народився в єврейській родині та зазначив, що протягом багатьох років підтримує зв’язок із євреями по всьому світу. За його словами, абсолютна більшість відгукується про Володимира Зеленського лише у позитивному ключі.

"Коли його тільки обрали президентом, мої співрозмовники просто казали, що вони горді цим. Але коли Зеленський очолив боротьбу народу України за його незалежність і свободу, коли його мужність та незламність зробили його моральним лідером вільного світу, я чую від євреїв із різних країн справжнє захоплення цією людиною. Без ідеалізації – але справжнє захоплення. І справа не в його національності – річ у тому, що Зеленський сьогодні є уособленням битви за свободу. А свобода – одна з головних цінностей єврейського народу", — наголосив Віктор Пінчук.

Він додав, що обрання єврея президентом України говорить про те, що наша країна є вільною і демократичною, на відміну від "антисемітської решистської імперії". В Україні існує єврейська громада, яка є частиною українського народу. І в лавах Сил оборони України борються зі спільним ворогом представники різних національностей, у тому числі євреї.

"Вони (євреї — Ред.) хоробро борються на фронтах, жертвуючи своїм життям і роблять свій внесок у наближення перемоги України. Щоб там не говорили єврейські друзі нашого ворога, яких він так і не назвав. Але їхні імена напевно можна знайти у всіх міжнародних санкційних списках", — резюмував Віктор Пінчук.

Раніше "Телеграф" розповідав, що головний рабин України також прокоментував слова путіна про Зеленського. Моше Реувен Асман став на захист українського президента і заявив, що він заслуговує на повагу через те, що не злякався і не втік з України на початку війни.

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