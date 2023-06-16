"Справжнє захоплення": бізнесмен Пінчук розповів, що євреї у всьому світі думають про Зеленського

Віктор Пінчук зазначив, що євреї по всьому світу поважають Володимира Зеленського, щоб не говорив володимир путін

Український бізнесмен та засновник незалежного приватного міжнародного благодійного фонду в Україні Віктор Пінчук відреагував на заяву путіна про те, що Володимир Зеленський нібито є "ганьбою єврейського народу". Він наголосив, що мужністю українського президента зараз захоплюються у всьому світі, у тому числі й представники єврейського народу.

Заява Віктора Пінчука опублікована на сторінці БФ Victor Pinchuk Foundation. Український бізнесмен зазначив, що сьогодні євреї поряд із звичайними українцями також воюють проти росіян.

Віктор Пінчук народився в єврейській родині та зазначив, що протягом багатьох років підтримує зв’язок із євреями по всьому світу. За його словами, абсолютна більшість відгукується про Володимира Зеленського лише у позитивному ключі.

"Коли його тільки обрали президентом, мої співрозмовники просто казали, що вони горді цим. Але коли Зеленський очолив боротьбу народу України за його незалежність і свободу, коли його мужність та незламність зробили його моральним лідером вільного світу, я чую від євреїв із різних країн справжнє захоплення цією людиною. Без ідеалізації – але справжнє захоплення. І справа не в його національності – річ у тому, що Зеленський сьогодні є уособленням битви за свободу. А свобода – одна з головних цінностей єврейського народу", — наголосив Віктор Пінчук.

Він додав, що обрання єврея президентом України говорить про те, що наша країна є вільною і демократичною, на відміну від "антисемітської решистської імперії". В Україні існує єврейська громада, яка є частиною українського народу. І в лавах Сил оборони України борються зі спільним ворогом представники різних національностей, у тому числі євреї.

"Вони (євреї — Ред.) хоробро борються на фронтах, жертвуючи своїм життям і роблять свій внесок у наближення перемоги України. Щоб там не говорили єврейські друзі нашого ворога, яких він так і не назвав. Але їхні імена напевно можна знайти у всіх міжнародних санкційних списках", — резюмував Віктор Пінчук.

Раніше "Телеграф" розповідав, що головний рабин України також прокоментував слова путіна про Зеленського. Моше Реувен Асман став на захист українського президента і заявив, що він заслуговує на повагу через те, що не злякався і не втік з України на початку війни.