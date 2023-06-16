"Настоящий восторг": бизнесмен Пинчук рассказал, что евреи во всем мире думают о Зеленском

Виктор Пинчук отметил, что евреи по всему миру уважают Владимира Зеленского, чтобы ни говорил владимир путин

Украинский бизнесмен и основатель независимого частного международного благотворительного фонд в Украине Виктор Пинчук отреагировал на заявление путина о том Владимир Зеленский якобы является "позором еврейского народа". Он отмел, что мужеством украинского президента сейчас восхищаются во всем мире, в том числе и представители еврейского народа.

Заявление Виктора Пинчука опубликовано на странице БФ Victor Pinchuk Foundation. Украинский бизнесмен отметил, что сегодня евреи наряду с обычными украинцами также воюют против россиян.

Виктор Пинчук родился в еврейской семье и отметил, что на протяжении многих лет поддерживает связь с евреями по всему миру. По его словам, абсолютное большинство отзывается о Владимире Зеленском только в положительном ключе.

"Когда его только избрали президентом, мои собеседники просто говорили, что они горды этим. Но когда Зеленский возглавил борьбу народа Украины за его независимость и свободу, когда его мужество и несокрушимость сделали его нравственным лидером свободного мира, я слышу от евреев из разных стран подлинное увлечение этим человеком. Без идеализации – но настоящий восторг. И дело не в его национальности – дело в том, что Зеленский сегодня является олицетворением битвы за свободу. А свобода – одна из главных ценностей еврейского народа", — подчеркнул Виктор Пинчук.

Он добавил, что избрание еврея президентом Украины говорит о том, что наша страна свободная и демократическая, в отличии от "антисемитской решистской империи". В Украине существует еврейская община, которая является частью украинского народа. И в рядах Сил обороны Украины сражаются с общим врагом представители разных национальностей, в том числе и евреи.

"Они (евреи — Ред.) храбро сражаются на фронтах, жертвуя своей жизнью и вносят свой вклад в приближающуюся победу Украины. Чтобы там не говорили еврейские друзья нашего врага, которых он так и не назвал. Но их имена наверняка можно найти во всех международных санкционных списках", — резюмировал Виктор Пинчук.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что главный раввин Украины также прокомментировал слова путина про Зеленского. Моше Реувен Асман встал на защиту украинского президента и заявил, что он заслуживает уважения из-за того, что не испугался и не сбежал из Украины в начале войны.