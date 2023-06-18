Африканська "мирна місія": як путін може використати її у своїх цілях

росія вкотре показала, що не має намірів брати участь у будь-якому мирному процесі

Російський диктатор володимир путін може використати зустріч з африканськими лідерами та їхню риторику для уповільнення допомоги Україні від її західних союзників.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Під час зустрічі з делегацією путін заявляв, що кремль нібито за "збалансований" підхід африканських держав до вирішення війни в Україні. Але водночас він не став коментувати здійсненність запропонованого президентом ПАР Сирилом Рамафосою мирного плану.

Зазначається, що водночас президент Коморських островів і нинішній голова Африканського союзу Азалі Ассумані використав риторику, схожу на улюблену кремлем риторику "російського миру", говорячи про війну в Україні. Він заявляв, що нібито стабільність у Східній Європі, Африці та світі безпосередньо залежить від "братських відносин" між сусідніми слов’янськими "дружніми народами".

Аналітики ISW вважають, що включення до мирного плану гарантій відвантаження зерна говорить про те, що держави, які беруть участь у цій пропозиції, ставлять на перше місце подолання економічних наслідків війни.

"Делегація, ймовірно, прагне збалансувати Україну та росію, щоб зберегти давні двосторонні відносини з росією, не пов’язуючи себе дипломатично з війною, розв’язаною кремлем", – йдеться у повідомленні.

Фахівці додали, що кремль може використати цю пропозицію для просування російських інформаційних операцій, спрямованих на уповільнення західної допомоги Україні у сфері безпеки. Водночас росія вкотре показала, що не має наміру брати участь у будь-якому мирному процесі.

Раніше кремль уже активізував свої зусилля, щоб створити умови для свого настання взимку-навесні 2023 року. Ймовірно, він посилить цю інформаційну операцію та спробує послабити підтримку України під час наступальних операцій. Такий же метод росія використовувала навесні 2023

Цього разу рф, ймовірно, використовує інформаційну роботу з африканськими державами, щоб досягти посиленої двосторонньої та багатосторонньої взаємодії. Для цього диктатор використав такий самий "розпливчастий мирний план", представлений Китаєм. Він хотів досягти тісніших зв’язків із Китаєм, використовуючи його зацікавленість у переговорах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що африканська делегація приїжджала до України на зустріч із президентом Володимиром Зеленським 16 червня. Водночас російські окупанти вирішили влаштувати ракетну атаку по країні. Проте реакція лідерів ПАР на обстріл просто шокувала українців.