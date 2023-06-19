День фермера. ТОП-5 тривожних фактів про українських аграріїв в умовах війни

Посівна на замінованих полях, вбиті росіянами тварини та вкрадена техніка

В Україні 17 червня святкують День фермера, і українські аграрії справді заслужили це свято. Вони продовжують працювати попри війну та страшні виклики: від самого початку вторгнення росіяни для розваги вбивали тварин на фермах, мінували поля, крали техніку, а нещодавно і взагалі підірвали Каховську ГЕС, яка затопила родючі поля на Херсонщині.

"Телеграф" зібрав п’ять фактів щодо реалій, з якими стикаються українські фермери зараз:

Затоплено 10 тисяч гектарів полів

Лише на правобережжі Херсонщини внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС було затоплено близько 10 тисяч га сільськогосподарських земель. На окупованих територіях ця цифра взагалі шокує — може бути в декілька разів більше. Але ці дані поки складно оцінити, повідомила пресслужба Міністерства агрополітики.

Крім того, без джерела води залишилися 94% зрошувальних систем для полів в Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях. Орієнтовно через підрив без зрошення залишились близько 200 тис. га.

Загибель риби. Росіяни знищили 107 гідротехнічних споруд

Критичними є наслідки для рибного господарства України, адже щойно закінчився період нересту.

На лівобережжі Херсонщини затоплено або повністю зруйновано 107 гідротехнічних споруд Держрибагентства. А втрати для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин сягатимуть 95 тис. тонн або близько 4 млрд. грн.

Агросектор відновиться через 20 років після війни

Київська школа економіки підрахувала, що станом на зараз на відновлення сільського господарства після війни може піти 20 років.

Вирощування соняшнику, ячменю та пшениці може відновитися лише до 2040 року. Показники вирощування кукурудзи, жита, вівса та ріпаку — аж до 2050 року.

До вторгнення рф площі під зерновими та олійними культурами становили, відповідно, близько 24 млн га та 9 млн га, у 2022 році — 18 млн га та 7 млн га. Оскільки війна триває, очікується подальше падіння площ: до 17 млн га і 6 млн га відповідно.

Заміновано близько півмільйона гектарів полів

В Україні 470 тис. га земель сільськогосподарського призначення заміновано. А станом на квітень 2023 року обстежили лише 17,5% від замінованих територій, повідомляло Міністерство агрополітики.

"Процес розмінування складний і розтягнеться на десятиліття. На сьогодні в Україні розмінування проводять понад 2600 саперів з державних і приватних структур. З такою потужністю нам знадобиться понад 20 років, щоб очистити лише землі сільськогосподарського призначення", — заявив міністр агрополітики Микола Сольський.

Розмінування полів виглядає так:

Сапер вручну очищає 15-20 кв. м на добу, а техніка для розмінування — 6 кв. км. Україна навіть просила G7 допомогти спецтехнікою.

А поки українці вигадують свої ноу-хау. Так на Харківщині сапери, військові та науковці створили безпілотний трактор на основі танкового обладнання. Це допомагає швидше очищувати територію від мін, а також зберігати життя саперів.

Безпілотний трактор-танк для розмінування. Фото: "Суспільне”

Вбиті та вкрадені тварини на фермах. Збитків вже на 2 мільярди

Збитки від загибелі тварин та пошкодження тваринницьких ферм становлять приблизно 2 млрд гривень. Такі дані станом на кінець 2022 року повідомляло Мінагрополітики.

Росіяни вбили 6 тисяч корів, до 100 тис. поголів’я свиней, понад 3.5 млн голів птиці.

Найбільше постраждали Чернігівська, Харківська, Сумська, Київська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області. Саме в цих регіонах було сконцентровано потужності всіх категорій агрогосподарств.

Ці страшні цифри у реальності виглядали як кадри з фільму жахів: окупанти минулого року влаштували сафарі на корів у Чернігівській області, розстрілювали з автоматів наляканих корів і телят, а потім смажили шашлики у церкві. Сільськогосподарську техніку вони покрали і вивезли в рф.

Раніше "Телеграф" розповідав, що аграрії дали тривожний прогноз — наступного року Україна може втратити майже половину врожаю.